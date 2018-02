Cosenza – Dimostrazioni gratuite di difesa personale

Condividi

Il Coordinamento Donne Cisl Calabria e la Filca Cisl organizzano dimostrazioni gratuite di difesa personale

Malgrado le crescenti difficoltà, l’incolumità personale è giusto che resti al centro del nostro agire.

Una Donna deve potersi sentire sicura.

Deve poter guardare al proprio futuro, personale e di genere, senza timori di suscitare invidie o gelosie che spesso tendono a togliere serenità, sicurezza e libertà.

Accade che, siano le Donne a pagare il prezzo più alto, tante volte con la vita, perché coinvolte in brutte vicende o ancora peggio in incresciosi atti di violenza.

Sicché, si perde la certezza di muoversi e agire in piena autonomia, limitando, di fatto le proprie libertà.

Ecco perché, non è superfluo imparare, mediante i nostri incontri alcune tecniche di Autodifesa, senza avere la pretesa di strafare, ma convinte, che in talune circostanze, possono aiutare, magari salvandoci finanche la vita.

Conosciamo bene i rischi odierni,alla luce di quanto si sta manifestando in giro per il mondo, nelle case, nelle strade, nelle piazze.

Fenomeni strani, odiosi, che limitano e tolgono spazi di libertà e conquiste femminili con tutte le conseguenze che ne derivano.

Ebbene che si sappia che la libertà è vita, e noi la nostra la vogliamo vivere con libertà. Incanto!!!…..No, semplici precauzioni poiché sapersi difendere significa non delegare ad altro pezzi di ciò che ci appartiene, per l’oggi e per il domani.

Il Coordinamento Donne CISL Calabria , responsabile Nausica Sbarra, in collaborazione con Filca -Cisl, Segretario Generale Mauro Venulejo, promuovono un a serie di dimostrazioni gratuite di tecniche difesa personale dal titolo : “Serenità, Sicurezza , Libertà”.

Le dimostrazioni , tenute dall’ Istruttore Krav maga, Fabrizio Mazzocca si svolgeranno a Rende (CS) c/o la palestra X-Pression Center Quattromiglia a partire da 7 febbraio e a Lamezia Terme c/o il salone Cisl ogni Giovedi’ a partire da giorno 8 febbraio dalle ore 15 alle ore 17.00.

Per informazioni contattare Tersesa Marsico- Coordinatrice Regionale Filca Cisl Cosenza tel 0984-74133