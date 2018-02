Cosenza – Al Liceo “Telesio” l’Erasmus plus creative teachers and students

Condividi

Si incontreranno tra il 5 ed il 9 febbraio le varie delegazioni dell’Erasmus Plus CREATIVE TEACHERS AND STUDENTS coordinato dal Liceo Classico ‘Telesio’ di Cosenza per discutere del progetto in corso.

La professoressa Catia Mele, Erasmus Plus Coordinator, ha dichiarato: «Il Liceo ‘Telesio’ ospiterà 20 tra professori e presidi di licei provenienti dalla Grecia, dalla Lituania e dalla Turchia, che avranno modo di confrontarsi con il nostro sistema scolastico e di continuare il lavoro di scambio di buone pratiche. In particolare, in questo secondo incontro, quelle relative alla didattica della lingua straniera. Il tema del progetto di partenariato strategico – ha continuato la professoressa – è infatti quello di individuare, attraverso una serie di questionari indirizzati agli studenti dei cinque licei, cosa sia la creatività per gli studenti e quali siano le attività creative da proporre. Google Drive ci permette di lavorare sul campo e di analizzare velocemente i dati che ci arrivano dai nostri studenti anche a livello transnazionale. Inoltre, la piattaforma e-Twinning, verrà spiegata a studenti e professori dai nostri colleghi stranieri che la adoperano da tempo. La didattica creativa, relativamente alla lingua straniera, con uso delle TIC, verrà presentata attraverso lezioni-tipo proposte dal nostro dipartimento di lingue e dai nostri colleghi partner. Non mancheranno visite guidate nei luoghi storici della nostra città e della nostra regione».

Il Dirigente Scolastico, ing. Antonio Iaconianni, entusiasta ha così commentato: «E’ l’ennesima conferma di quanto la nostra scuola sia inserita a livello internazionale e di quante opportunità di crescita e di formazione riusciamo quotidianamente a proporre ai nostri studenti. Il Liceo Classico ‘Telesio’ oggi, grazie all’impegno di quanti quotidianamente si impegnano nella realizzazione di un importante ed ambizioso progetto di scuola, è riconosciuto come centro di eccellenza anche a livello internazionale. Sono convinto – ha concluso il Dirigente – che solo dal confronto con gli altri, con le altre culture, con il mondo che cambia, riusciremo a garantire ai tanti studenti che si affidano a noi con tante speranze una formazione concreta e spendibile nel mondo di oggi, cercando di coniugare sempre la bellezza e la profondità della tradizione classica alla modernità».