Cosenza – 2° Premio nazionale di poesia “Perdersi nell’amore”

Cresce l’attesa per la consegna dei riconoscimenti del Secondo premio nazionale di poesia “Perdersi nell’amore”, promosso dal gruppo “Apri il cuore alla poesia”, in collaborazione con le Edizioni Atlantide e diverse associazioni presenti sul territorio nazionale.

Dopo un mese di lavoro, curato dalla segreteria del Premio, e la partecipazione di 194 poeti per le quattro sezioni “Lingua italiana”, “Vernacolo”, “Poesia religiosa” e “Video poesia”, la commissione giudicatrice, composta da esponenti di rilievo del mondo della cultura, ha individuato i vincitori che verranno proclamati domani, a partire dalle 18,00.

Novità di questa edizione, una giuria popolare, dislocata in tutta Italia e in diversi Paesi dell’Europa e delle Americhe, che assegnerà il Premio “Tenuta Bocchineri” ai primi classificati nelle quattro sezioni.

Ai vincitori verrà consegnata un’artistica scultura, realizzata dal Maestro Telemaco Tucci. Saranno, altresì, assegnati due premi alla carriera, tre premi “San Valentino”, tre premi della “Critica”, menzioni e diplomi.

«I versi, quando sono espressione di vera poesia, parlano al cuore e al cuore ritornano per evocare, ancora, tutto ciò che di più dolce esso racchiude – si legge in una nota dei promotori – . È questo, in fondo, anche il senso di questa rassegna che, nel raccogliere insieme versi di tanti autori diversi, prova a dare voce ad un canto che, proprio nella varietà di temi e di toni, esprime la profonda armonia della vita».