Corso “La relazionalità nel processo di formazione e nella gestione della classe”

L’Associazione Pedagogica Italiana (As.Pe.I.) sezione di Reggio Calabria, è statutariamente fondata per concorrere al miglioramento e al rinnovamento metodologico della scuola e di ogni altra Istituzione a carattere educativo. In particolare, si prefigge l’aggiornamento e la formazione in servizio del personale docente e di quanti operano nel delicato settore della istruzione e della formazione.

A tal fine, d’intesa con il Dirigente Scolastico dell’Istituto Comprensivo “Spanò Bolani – De Amicis”, prof. Giuseppe Romeo, l’As.Pe.I. propone per i docenti del 1° e del 2° grado di Istruzione, un modulo formativo sul tema “La relazionalità nel processo di formazione e nella gestione della classe”.

Va da sé che la tematica in questione, è di una tale rilevanza pedagogica da raccordarsi immediatamente ai clamorosi fatti di cronaca che quasi quotidianamente emergono dal mondo della scuola.

Il corso formativo avrà luogo nell’Aula Magna dell’I.C. “De Amicis” – Via Aspromonte, 35 Reggio Calabria, giovedì 22 febbraio, giovedì 1 e venerdì 2 marzo c.a., dalle ore 15.30 alle ore 18.30.

Relatori: dr. Guido De Caro, Psicoterapeuta per l’infanzia e l’adolescenza e la dott.ssa Magda Di Renzo, psicoterapeuta, Responsabile del Servizio di Ortofonologia di Roma.

A conclusione dell’intera attività verrà rilasciato apposito attestato di frequenza ai partecipanti.