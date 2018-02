Corigliano Rossano, iniziativa di Forza Italia “per dare voce alla Città unica”

Condividi

“Per dare voce alla Città unica”. è questo il tema, più che esaustivo, scelto dai Coordinamenti di Forza Italia di Corigliano Calabro e Rossano per un’importante iniziativa in vista delle elezioni politiche del 4 marzo. L’appuntamento è per giovedì 15 febbraio, alle ore 18, presso l’Hotel Roscianum (S.S. 106) di Rossano e si configura come la presentazione ufficiale dei candidati alla Camera dei Deputati e al Senato della Repubblica da parte dei due Coordinamenti cittadini.

L’iniziativa, che assume ulteriore valore e attualità politica perché inserita nel solco del delicato processo istituzionale di fusione in atto tra le comunità di Corigliano Calabro e di Rossano e di quelle che saranno le annesse problematiche e prospettive, prevede in apertura dei lavori i saluti dei due coordinatori cittadini di Forza Italia, rispettivamente Guglielmo Converso per Rossano e Gioacchino Campolo per Corigliano.

Subito dopo – sotto il coordinamento di Natalino Chiarello, presidente Forza Italia di Rossano – interverranno i candidati: Ernesto Rapani (candidato Camera, collegio uninominale), Emanuela Altilia (candidata Senato, collegio uninominale), Giuseppe Mangialavori (candidato Senato, collegio plurinominale), Roberto Occhiuto (candidato Camera, collegio plurinominale), Jole Santelli (candidata Camera, collegio plurinominale).

Un momento di straordinaria utilità per quanti – iscritti, simpatizzanti, dirigenti, candidati – intendano sempre meglio e sempre più discutere, confrontarsi, prestare ascolto e proporre soluzioni alle legittime istanze provenienti dalla Calabria e, soprattutto, dal vasto territorio della Sibaritide.