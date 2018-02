Corigliano – Grande successo per l’Olio extravergine biologico Straface a Sanremo

Condividi

È un grande successo quello che sta riscuotendo a Sanremo, nell’attuale periodo di svolgimento del Festival della Canzone Italiana, l’Olio extravergine biologico prodotto dall’Azienda Agricola Fabio Straface di Corigliano Calabro. Esposto e degustato in diversi punti della Città dei Fiori e hall di strutture alberghiere e ricettive, il prelibato e salutare prodotto di qualità Straface è stato donato per l’occasione anche a rinomati ristoratori della riviera ligura, che ne hanno sin da subito apprezzato la particolare bontà.

A stretto contatto con odori e sapori di una tradizione mai scalfita dal tempo, piuttosto tramandata e rimodulata in un’ottica futuristica, l’Azienda Agricola Fabio Straface vanta una storia di bontà e di qualità lunga circa quindici anni, resa grande e inconfondibile grazie alla lungimiranza di un’impresa di famiglia che nella provincia di Cosenza affonda le sue radici. Una storia fatta di orgoglio e passione per le proprie origini, laddove, tra non pochi sacrifici, l’Azienda si è sempre distinta per la capacità di coniugare la tradizione con l’innovazione, adattando nuove tecniche di elaborazione di un prodotto salutare e gustoso con l’esigenza di mantenere vivi i saggi insegnamenti degli avi. Nel solco del cammino laborioso imprenditoriale intrapreso, l’Azienda si è andata specializzando nell’offerta al consumatore del suo pregiato Olio Extravergine di Oliva, rigorosamente Biologico al 100%. Il titolare, Fabio Straface, è un giovane innamorato della propria terra, che con scrupolosa attenzione dirige e segue personalmente ogni giorno tutte le fasi di lavorazione del prodotto, riuscendo a garantire un ottimale rapporto qualità-prezzo in grado di soddisfare tutte le fasce dell’utenza.

È un grande onore per l’intero territorio della Piana di Sibari la presenza dell’Azienda Agricola Fabio Straface con il proprio Olio Biologico nella splendida cornice di SANREMO, in concomitanza con l’edizione n. 68 del celebre FESTIVAL DELLA CANZONE ITALIANA, nell’ambito di una serie di iniziative dedicate alle eccellenze della Calabria, in particolare di Corigliano e della Sibaritide. Le esposizioni (creazioni d’arte, prodotti tipici, testi di autori locali, gruppi folkloristici) stanno avendo luogo nel centro di Sanremo da domenica 4 febbraio, dislocate sia in modo permanente che itinerante tra le hall di strutture ricettive, nonché presso associazioni del luogo, e sono curate da un gruppo di giornalisti, blogger e operatori del mondo della comunicazione provenienti da diverse località italiane, in collaborazione con realtà culturali sanremesi e comunità di residenti, nell’ambito di un’iniziativa nazionale di marketing territoriale alla sua prima edizione denominata “Made in Italy”. Referente per la Calabria dell’iniziativa, che terminerà domenica 11 febbraio, è il giornalista Fabio Pistoia. È stato lo stesso Pistoia a far dono ai titolari di alcuni celebri ristoranti di Sanremo e della riviera ligure, tra i quali spicca il ristorante “Da Nicò”, meglio noto come la “trattoria dei vip” nel periodo del Festival, del pregiato Olio Straface, che sta registrando unanimi apprezzamenti.

L’Olio Straface è dunque tra i protagonisti nel periodo clou della Città dei Fiori, perla della Liguria e simbolo del Belpaese nel mondo. Un grande risultato per questo prodotto che annovera moltissime proprietà utili alla salute. È l’unico olio che si ottiene dal frutto della pianta e dalla spremitura meccanica delle olive, escludendo qualsiasi trattamento industriale. Quello realizzato dall’Azienda Straface è una vera e propria “spremuta di natura” che non può che fare bene ed essendo ricco di vitamine e antiossidanti protegge dai radicali liberi e favorisce la salute dell’organismo.