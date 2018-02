Corigliano (Cs) – Grande successo per la mostra cinematografica

Condividi

Ottimo risultato di presenze, per la mostra cinematografica, molto apprezzata dalla cittadinanza, organizzata dalle associazioni Fidelitas, guidata dal Presidente Avvocato Giuseppe Vena e coadiuvato da numerosi soci, ed Ausonia con Presidente il Dott. Danilo Ferigo.

Le due associazione hanno esposto, in Corigliano Calabro, presso i saloni della Chiesa SS. Nicola e Leone, numerose locandine cinematografiche dei films del passato, di proprietà del Sig. Semeria Santella, noto esperto in materia, ricostruendo l’evoluzione della cinematografia in Italia.

Nel corso della mostra sono stati proiettati anche delle scene di films famosi , con sottofondo musicale ed a seguire si è tenuto un bellissimo concerto musicale bandistico, diretto dal Maestro di musica Pio Antonio Santella.

La cittadinanza, grazie alle associazioni Fidelitas ed Ausonia, ha potuto rievocare i tempi passati.