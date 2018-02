Corigliano Calabro (Cs) – Degrado della fontana di Piazza del Popolo

Condividi

La Fidelitas, con a guida il Presidente Avvocato Giuseppe Vena – coadiuvato da numerose famiglie di soci iscritti – si è rivolto all’Amministrazione Comunale di Corigliano Calabro per rappresentare il degrado in cui versa la fontana di Piazza del Popolo, sita in Corigliano Calabro Centro Storico.

La fontana in questione appare essere contornata da sudiciume e sporcizia, piena di rifiuti di varia natura.

Tale stato di cose , ha sostenuto la Fidelitas , non è certamente tollerabile!

Nelle parole dell’avvocato Giuseppe Vena, ha ricordato che la fontana in oggetto, è ubicata in una Piazza che ha segnato una tradizione storica e rappresenta da sempre uno dei punti focali del Paese.

La Fidelitas ha chiesto all’Amministrazione Comunale di sensibilizzare l’Assessorato di competenza affinchè si mobiliti ed interfacci con i tecnici ed operai comunali per ripristinare – immediatamente – il decoro che compete a questo monumento coriglianese.