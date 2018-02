Corigiano (Cs) – Super Carnevale al Centro Commerciale ‘I Portali’

Condividi

Musica, allegria e tante mascherine colorate saranno le protagoniste indiscusse del Super Carnevale del Centro Commerciale “I Portali”. La travolgente gioia dei giovani talenti del Centro Studi Musicali “G. Verdi” di Rossano, diretti dal M° Pino CAMPANA, con la loro musica faranno da cornice per una briosa sfilata di mascherine a cui sono inviati tutti i bambini.

Appuntamento da fissare in agenda per il martedì grasso, 13 febbraio, a partire dalle ore 17:30 presso il Centro i “Portali” in contrada Salice a Corigliano Calabro.

Cantanti e chitarristi si esibiranno a suon di musica, per una serata scoppiettante ed irriverente tra coriandoli e stelle filanti. Una giornata di allegria e di divertimento spensierato per grandi e piccini presentata da Stefania Schiavelli.