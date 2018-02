Cirò (Kr), da settembre attivo il Liceo Scienze Umane

Condividi

Liceo scienze umane: la prima campanella suonerà a settembre prossimo. L’indirizzo sarà attivo per l’anno scolastico 2018/2019. Iscrizioni al primo anno, per chi avesse precedentemente optato per un’altra scuola c’è la possibilità di richiedere il trasferimento.

È quanto fa sapere a nome dell’Amministrazione Comunale l’assessore alla cultura Francesco Mussuto rivolgendosi alle famiglie e agli studenti che frequentano l’ultimo anno delle scuole medie inferiori, di Cirò, del territorio e dell’intero crotonese.

L’approvazione della delibera regionale che istituisce il nuovo indirizzo impreziosendo, di fatto, l’offerta formativa dell’istituto Omnicomprensivo – sottolinea Mussuto – è successiva ai termini entro i quali si poteva esprimere la preferenza di iscrizione, online, alla 1ª classe degli istituti di ogni ordine e grado. I diversi tempi non hanno consentito di fare nelle scuole medie un adeguato orientamento.

È un’opportunità formativa importante per quanti risiedono a Cirò e nel territorio e che non dovranno più spostarsi fino a Crotone per seguire questo specifico indirizzo scolastico. I ragazzi iscritti ad altri istituti della provincia di Crotone, compresi quelli che si sono iscritti allo stesso Liceo Scientifico Adorisio – aggiunge – che volessero scegliere questo tipo di indirizzo, potranno farlo tranquillamente chiedendo il trasferimento di iscrizione presso il Liceo di Cirò, sia al dirigente scolastico della scuola di iscrizione che a quello della scuola di destinazione.

Antropologia, pedagogia, psicologia e sociologia. Sono queste, le materie che, sotto la voce scienze umane, contraddistinguono l’indirizzo, indicato per chi, concluso il percorso volesse proseguire gli studi universitari scegliendo, per esempio, corsi di studi come Scienze dell’educazione, Scienze della formazione, Psicologia, Sociologia e Filosofia.