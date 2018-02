Chiaravalle Centrale – Riunione della commissione elettorale

Condividi

Si è tenuta stamattina la riunione della commissione elettorale con all’odg: discussione preliminare per la nomina degli scrutatori in vista delle prossime elezioni governative indette per giorno 4 Marzo 2018. Peccato che la stessa convocazione è arrivata in netto ritardo rispetto alla richiesta di convocazione urgente depositata giorno 22.01.2018 da parte della minoranza. La richiesta del 22.01.2018 aveva come unico intento, coerentemente con la linea tracciata fin dalla scorsa consultazione elettorale, quello di presentare una proposta diversa per la designazione degli scrutatori rispetto al dettato normativo che prevede la nomina diretta in capo al Sindaco e Consiglieri comunali ovviando anche ad un sorteggio generalizzato sull’ intero Albo e garantendo quindi trasparenza e legalità.

Durante la riunione il componente della commissione Dott.ssa Emanuela Neri, rappresentante dell’intera minoranza, ha spiegato nel dettaglio la proposta. Evidenziando che se convocata per tempo la commissione avrebbe potuto determinarsi circoscrivendo l’ambito nel quale effettuare il sorteggio alle categorie più svantaggiate tra cui disoccupati, giovani, donne e studenti. Nella proposta, inoltre, sono indicate le metodologie e i criteri da adottare ossia

1. Pubblicazione sul sito del comune di un avviso per la presentazione di una dichiarazione di disponibilità da parte dei soggetti interessati tra gli iscritti all’albo. Nella dichiarazione i soggetti devono dichiarare oltre ai propri dati anche di essere iscritti all’albo dei scrutatori e di essere disponibili alla nomina per l’incarico di scrutatori;

2. Inoltre nella stessa dovranno dichiarare di trovarsi in una delle seguenti condizioni disoccupato/a e regolarmente iscritto/a nelle liste di collocamento del Centro per l’Impiego ;

3. Componente nucleo familiare con figli minori a carico e con valore isee inferiore ai 6.788,61 euro ( valore di riferimento per i bonus a sostegno delle famiglie bisognose );

4. Studente regolarmente iscritto ad un percorso di studi e con un valore isee inferiore a 6.788,61 euro; la nomina potrà riguardare solo una persona per nucleo familiare;

5. In caso di disponibilità superiore al numero necessario si seguirà l’ordine cronologico di presentazione delle manifestazioni di disponibilità fino all’individuazione anche dei supplenti. In caso di manifestazioni di disponibilità insufficienti, si procederà al completamento dei seggi tramite sorteggio fra gli iscritti all’Albo.

La maggioranza ha rigettato la proposta indicando quale motivazione la ristrettezza dei tempi. Motivazione contestata dal consigliere Neri in quanto se convocata subito dopo la richiesta del 22.01.2018 la commissione avrebbe avuto tutto il tempo di discutere e di fare sintesi su un metodo che avrebbe di sicuro aiutato chi ha bisogno invece di procedere ad un sorteggio generale sull’intero albo.