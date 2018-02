Cciaa Cosenza avvia il progetto ‘Crescere imprenditori di successo”

Condividi

Il 19 febbraio alle 16:15, nella sala Petraglia della Camera di Commercio di Cosenza, saranno illustrati i risultati del progetto “Crescere imprenditori di successo”.

Un progetto realizzato dall’ente camerale di Cosenza (partner Unical e Dimeg).

Si tratta di servizi di formazione, supporto tecnico e di accompagnamento all’attività svolta da aspiranti e neo-imprenditori fino alla redazione di business plan che hanno consentito a 75 partecipanti Neet (Not in Education Employment or Training, giovani non impiegati in lavoro e non impegnati in formazione) di accedere alle forme di finanziamento “SelfEmployment” di Garanzia Giovani.

Interverranno: il presidente della Camera di Commercio di Cosenza, Klaus Algieri; il presidente dell’Ordine dei Dottori Commercialisti di Castrovillari, Mario Straticò; il presidente del Comitato Premio Eccellenze calabresi, Giuseppe Aloise; Gagliardi e Pampaloni (Unioncamere Roma) e il docente dell’Unical, Natale Arcuri. Modera il segretario generale della Camera di Commercio di Cosenza, Erminia Giorno.