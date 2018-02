Caulonia (RC) – Albergo diffuso, domenica esperienze a confronto

Condividi

Un’occasione per conoscere, parlare delle esperienze positive e per ricevere indicazioni sulla gestione del progetto dell’albergo diffuso. Sul tema è in programma un incontro domenica pomeriggio alle ore 17 nel salone della “Casa Madre” di piazza Seggio a Caulonia Centro. Si tratta di un progetto quello dell’albergo diffuso di vitale importanza per la valorizzazione del nostro borgo. A Caulonia il progetto, inaugurato pochi mesi fa, può già contare su una disponibilità di 35 posti letto, con la concreta possibilità di creare sviluppo economico-sociale.

All’evento, dopo i saluti del sindaco Caterina Belcastro, interverranno l’assessore alla cultura e vicesindaco Domenico Campisi, il primo cittadino di Civita (CS) Alessandro Tocci, comune arbëreshë calabrese, divenuto negli anni modello pionieristico di albergo diffuso e di programmazione turistica durevole e destagionalizzata, il presidente del Consorzio dei Borghi Gianluca Colaci e il presidente del parco Avventure in Borgo-Sellia (CZ) Avellino Emanuele Costa, assurto agli onori della cronaca nazionale come il borgo con più spazi museali d’Europa.