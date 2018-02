Catanzaro – Torna il Carnevale in Villa Margherita

Condividi

Dopo l’entusiasmo e la grande partecipazione dello scorso anno torna il “Carnevale #daMargherita”, l’appuntamento della domenica di carnevale in Villa Trieste.

L’associazione culturale #daMargherita” e la redazione di CatanzaroInforma, infatti, danno appuntamento a tutti, famiglie, grandi e piccini, nella villa comunale della città, domenica 11 febbraio, dalle ore 9.30 in poi, per rivivere e vivere momenti di allegria e spensieratezza in occasione della domenica di Carnevale.

L’iniziativa, interamente libera e gratuita, che sarà patrocinata dall’assessorato al Turismo del comune di Catanzaro e dal Csv, avrà ad oggetto momenti di intrattenimento e di svago, di cultura e di partecipazione.

L’idea, così come lo scorso anno, si sviluppa anche sull’esperienza della manifestazione estiva “ci vediamo #daMargherita” della quale vengono condivise finalità e principi. Anche attraverso questa manifestazione, infatti, si vuole rivitalizzare il centro storico di Catanzaro, rinsaldando il senso di appartenenza dei cittadini alla comunità.

Secondo gli organizzatori, inoltre, la manifestazione mira a rivalutare il tessuto urbano e sociale del centro storico della città per mezzo della riscoperta degli spazi storici e identitari che hanno segnato la storia del capoluogo di regione.