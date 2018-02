Catanzaro – Terzo appuntamento con i workshop del Cafè letterario

Condividi

Proseguono gli appuntamenti con i workshop del “Cafè letterario al Chiostro” organizzato nell’ambito della rassegna regionale “Vacantiandu”, diretta da Nicola Morelli, Diego Ruiz e Walter Vasta.

Il 3 ed il 4 febbraio dalle 15 alle 18 al centro meeting del T-Hotel si terrà infatti il seminario, aperto a tutti e gratuito, intitolato “(Se)durre – (Con)durre”, che sarà tenuto da Igor Loddo, attore, regista e actor coach.

Cosa significa sedurre? Non è forse vero che restiamo affascinati da un abile attore, da chi riesce a risultare “interessante”, da chi riesce a tenere la nostra attenzione e da chi ci affascina con la sua presenza e le sue idee? Cerchiamo in lui un punto di quiete, o forse vorremmo assomigliargli e rubare il più possibile dalla sua arte per farla nostra. Ci metteremo in una condizione di ascolto in primo luogo verso noi stessi, dandoci l’esperienza necessaria all’ascolto verso gli altri. Perchè mettersi in relazione significa scegliere e far scegliere.

L’incontro, che è gratuito e aperto a tutti, fa seguito ai primi due incontri, tenuti dall’attore e regista Diego Ruiz, codirettore artistico di “Vacantiandu”, e dal regista Francesco Marino, che hanno ottenuto un grande successo di partecipanti.