Catanzaro – Sanità, mobilitazione delle sigle sindacali per il rinnovo contratti

In linea con la mobilitazione nazionale indetta dalle Segreterie Nazionali di FP CGIL, CISL FP e UIL FPL, che prevede per il prossimo 5 febbraio, un Presidio a Roma presso Palazzo Vidoni, sede del Ministero della Pubblica amministrazione e contemporaneamente Presidi in tutte le regioni “per sollecitare il rinnovo dei contratti nazionali delle Funzioni locali e della Sanità”, le scriventi Segreterie Regionali convocano un Presidio presso la sede della Regione Calabria – Cittadella Regionale – Viale Europa, 88100 Catanzaro (CZ), dalle ore 10.00 alle ore 12.00.

I sottoscritti hanno già inoltrato richiesta di incontro , in concomitanza con il Presidio, al Presidente della Giunta Regionale della Calabria, Mario Oliverio per rappresentare il disagio vissuto dai dipendenti dei Comparti Funzioni Locali e Sanità a causa della ingiustificata fase di stallo che sta bloccando l’iter per il rinnovo dei rispettivi CCNL.