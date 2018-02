Catanzaro – Presentazione del libro dedicato a Guglielmo Papaleo

Condividi

Sarà presentato giovedì 22 febbraio, alle ore 17.30, presso la Casa delle culture a Catanzaro, il libro “Guglielmo, l’imperatore dei tre colli” di Adriana Lopez, pubblicato dalla casa editrice La Rondine. Il romanzo rappresenta il frutto di una ricerca personale dell’autrice sulla vita e l’esperienza professionale di Guglielmo Papaleo, il papà del Caffè Guglielmo che, partito da una bottega nel centro storico di Catanzaro, diede vita ad una delle realtà imprenditoriali più importanti del Sud Italia esportando il nome della città in giro per il mondo. Ad intervenire insieme all’autrice saranno il prof. Ulderico Nisticò; il Presidente della Provincia di Catanzaro, Enzo Bruno; Rocco Guglielmo, presidente della omonima fondazione. La presentazione sarà arricchita dall’accompagnamento musicale di Angela Zangari e dalle letture di Salvatore Venuto. Sarà presente in platea, tra gli altri, anche il consigliere delegato della Caffè Gugliemo e presidente della Camera di Commercio di Catanzaro, Daniele Rossi. “Il mio libro – spiega Adriana Lopez – narra la storia di una persona onesta, un sognatore, un guerriero attaccato alla propria terra e radici, e alla sua straordinaria storia di successo imprenditoriale nel comprensorio catanzarese”.