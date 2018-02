Catanzaro – Nuovo ospedale, Riccio: “Siamo su scherzi a parte?”

Condividi

“Apprendiamo da autorevoli organi di stampa locale della riunione del tavolo tecnico tenutosi al palazzo Alemanni incentrato sulla sanità catanzarese e che ha visto al centro del confronto l’integrazione tra il Pugliese- Ciaccio e Mater Domini. Presenti il sindaco Abramo, il commissario Scura, il direttore dell’Asp, Dell’ospedale Pugliese – Ciaccio e Mater Domini, il direttore sanitario del Mater Domini, il rettore dell’università, il delegato del presidente Oliverio, e quattro consiglieri regionali. Da quanto si desume dall’articolo, sembrerebbe emergere che l’ospedale Pugliese- Ciaccio dovrebbe essere trasformato in “Casa della Salute” e che il nuovo ospedale andrebbe realizzato presumibilmente presso il Campus di Germaneto integrato con il Policlinico. Pensiamo che sia giusto e politicamente corretto che il sindaco Abramo faccia chiarezza considerato che da un paio di anni va propinando che il “Pugliese” non si toccava. Facendo di questa presa di posizione un cavallo di battaglia per la sua riconferma a palazzo de Nobili. La chiarezza, il rispetto del consiglio comunale e l’assunzione di responsabilità impone la convocazione di un’apposita seduta del civico consesso al fine di modificare, eventualmente, la delibera con la quale, alla vigilia delle elezioni, si faceva in modo che venisse indicata l’area del Pugliese come sede del nuovo ospedale. Un atto che consentirebbe alla maggioranza che governa la città capoluogo di regione, di essere più credibile all’appuntamento del prossimo 23 febbraio quando regione università e ufficio del commissario dovranno predisporre la bozza del nuovo protocollo che dovrà contenere, tra l’altro, la decisione su dove realizzare i nuovi 250 posti letto e quindi la localizzazione del nuovo ospedale. Prendiamo atto che si son persi diversi anni da quando il sindaco Abramo, rinnegando il suo programma elettorale e una precedente deliberazione del consiglio che registrava la sua presenza, “impose” all’aula di votare la localizzazione del nuovo ospedale nell’attuale sito del Pugliese. Una delibera sulla quale sia io che il collega Sergio Costanzo ci siamo astenuti. Oggi, sembrerebbe che il sindaco Abramo voglia riavvolgere il nastro. Abbiamo solo scherzato. Ma ad essere su scherzi a parte sono ancora una volta i catanzaresi che pagano la mancanza di una visione strategica di sviluppo in tutti i settori del capoluogo di regione”.