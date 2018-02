Catanzaro – I nomi delle Componenti Commissione Pari Opportunità

Condividi

Il Consiglio comunale, presieduto da Marco Polimeni, ha approvato all’unanimità i tre punti inseriti all’ordine del giorno.

Il primo, relazionato dal consigliere Rosario Mancuso, che ha ricevuto apposita delega da parte del sindaco Abramo, ha riguardato il varo del regolamento per la definizione agevolata delle entrate comunali non riscosse a seguito di ingiunzione fiscale (D.L.148/2017). Dopo la relazione, si è sviluppato un articolato dibattito durante il quale sono intervenuti, oltre al primo cittadino, i consiglieri Guerriero, Filippo Mancuso, Triffiletti, Bosco, Riccio, Fiorita, Merante, Notarangelo, Sergio Costanzo e Cardamone.

Successivamente si è proceduto all’approvazione della modifica dell’articolo 2.7.3 del regolamento comunale d’igiene (in vigore con la delibera di Consiglio nr. 63/2010). Nel merito della pratica sono intervenuti il presidente Polimeni, i consiglieri Bosco e Riccio, il dirigente del settore igiene ambientale Gualtieri.

Come terzo e ultimo punto all’ordine del giorno, l’aula ha nominato le 15 componenti della commissione pari opportunità: Sabrina Adamo, Rosaria Bertucci, Serena Brogneri, Maria Rita Bulotta, Sandra Castagna, Chiara D’Amato, Erika Gigliotti, Amanda Lamberti, Teresa Matacera, Antonella Nesticò, Stefania Oliverio, Marina Reda, Silvana Siciliani, Federica Rita Tedesco; al posto di Anna Altomare, che ha rinunciato per motivi personali, è subentrata Arianna Luppino. La delibera è stata relazionata dall’assessore delegata alle pari opportunità, Concetta Carrozza.