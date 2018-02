Condividi

Venerdì 16 febbraio dalle ore 21:00 in poi al “5 Sensi Wine Gallery” di Catanzaro Mimmo Cavallaro presenterà il suo nuovo cd “Calanchi”, una raccolta di 9 brani musicali inediti che ribadiscono il suo stile armonico costruito secondo un’intelligente commistione di strumenti tradizionali e sonorità contemporanee. I “Calanchi” sono un fenomeno geomorfologico di erosione del terreno che si produce per l’effetto di dilavamento delle acque su rocce argillose degradate, con scarsa copertura vegetale e quindi poco protette dal ruscellamento. Cavallaro, dando questo nome alla sua nuova opera, ha voluto ricordare alcune zone della Calabria nelle quali i calanchi disegnano il paesaggio riuscendo a dargli un forte tratto identitario. Cavallaro, oltre a scrivere ed interpretare sue canzoni, sempre nel solco della tradizione popolare, è anche ricercatore di quei brani che non hanno mai raggiunto un pentagramma o una ufficialità ma che vengono tramandate per via orale da generazione in generazione. Artista verace ed “esegeta musicale” della grande tradizione meridionale e calabrese in particolare, Cavallaro con “Calanchi” ha forse realizzato la sua opera più ambiziosa, magistralmente prodotta da Tony Canto. Il primo singolo uscito, dal titolo “L’Europa Che Danza”, è accompagnato da un video girato da Giacomo Triglia (già videomaker per artisti del calibro di Ligabue, Brunori e molti altri). Venerdì prossimo al “5 Sensi Wine Gallery” di Catanzaro sarà possibile fare, grazie all’esibizione di Mimmo Cavallaro e della sua formazione musicale, un vero e proprio viaggio sonoro alla scoperta della vera musica etnica calabrese e meridionale.