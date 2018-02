A Catanzaro la presentazione del progetto di Alternanza Scuola-Lavoro

Condividi

E’ convocata per giovedì 8 febbraio 2018 alle ore 10:30, nella Sala “Arch. Domenico Ferrante” dell’Ospedale “San Giovanni Paolo II” di Lamezia Terme, una conferenza stampa per la presentazione del progetto: “Alternanza scuola-lavoro art. 1 d.Lgs. 77/05 “, che vede il coinvolgimento dell’Asp di Catanzaro con i seguenti Istituti Scolastici: Liceo Scientifico Statale G. Galilei, Liceo Classico F. Fiorentino, Liceo Statale T. Campanella, Istituto Socio Sanitario di Soveria Mannelli.

L’attuazione del progetto dovrà costituire per gli studenti un momento di importante crescita formativa che orienta le aspirazioni dei giovani e apre la didattica al mondo esterno. Alla conferenza stampa parteciperanno il Direttore generale dell’ASP di Catanzaro dott. Giuseppe Perri, il Dirigente Scolastico Liceo Scientifico Statale Galileo Galilei di Lamezia Terme, Prof.ssa Teresa Goffredo, il Dirigente Scolastico Liceo Classico Francesco Fiorentino di Lamezia Terme, Prof. Nicolantonio Cutuli, il Dirigente Scolastico Liceo Statale Tommaso Campanella di Lamezia Terme, Prof. Giovanni Martello, il Dirigente Scolastico Istituto Socio Sanitario di Soveria Mannelli, Dott. Antonio Caligiuri.

Saranno, inoltre, presenti all’incontro tutti i direttori delle unità operative coinvolte nell’iniziativa.