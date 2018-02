Il prossimo 22 febbraio alle ore 16,30, nel Salone di rappresentanza della Filiale di Catanzaro, la Banca d’Italia presenta il libro “Risparmio alla pari”, con la partecipazione dell’autrice, la giornalista Stefania Tamburello, e dei responsabili nazionali dell’Istituto per i progetti di educazione finanziaria e di diffusione della conoscenza economica.

L’evento, realizzato in collaborazione da Corriere della Sera e Banca d’Italia, è occasione per presentare il quadro generale delle iniziative dell’Istituto in tema di divulgazione finanziaria e di tutela della clientela e per incontrare il pubblico presente.