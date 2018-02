Catanzaro – Incontro promosso dall’Ordine degli assistenti sociali

Condividi

Sì parlerà dello stato della situazione e delle prospettive in materia di servizi sociali in tutto il territorio regionale, nel convegno in programma l’1 marzo, a partire dalle ore 9, presso la Sala verde della Cittadella regionale, a Catanzaro. “Servizio sociale professionale. Strategie per il contrasto alla povertà alla luce della riforma del welfare in Calabria”, il titolo dell’evento, promosso dall’Ordine degli assistenti sociali in collaborazione con la Regione Calabria. Dopo i saluti del Presidente Oliverio, ad aprire i lavori sarà Gianmario Gazzi, presidente nazionale dell’Ordine degli assistenti sociali, a sottolineare l’importanza dell’evento per la categoria di professionisti in prima linea nell’attuazione quotidiana di interventi di sostegno alle persone in stato di bisogno.

Al centro del convegno ci sarà il trasferimento di competenze e risorse economiche ai comuni avviato dalla Regione, a distanza di 16 dall’approvazione della legge in materia, e le altre misure come SIA e REI, messe in campo a livello governativo. A discuterne saranno il mondo accademico e tutte le parti sociali coinvolte, dai comuni al terzo settore, al volontariato ed agli operatori incaricati di trasformare in interventi, attraverso i Piani di zona, i dettami normativi. Per l’Ordine degli assistenti sociali della Calabria, guidato dal presidente Danilo Ferrara, si tratta di un appuntamento di grande rilevanza, che rappresenta pero solo il primo passaggio di un percorso di collaborazione con le istituzioni, ma anche di vigilanza, affinché la riforma non subisca ulteriori ritardi e porti al potenziamento dei servizi sociali nei comuni che rappresenta il tassello fondamentale del welfare.