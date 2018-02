Catanzaro – I genitori della primaria Galluppi a “scuola di Coding”

Condividi

Gli alunni delle classi quinte della scuola primaria del Convitto Nazionale “Pasquale Galluppi” di Catanzaro hanno ospitato, nei giorni scorsi, i propri genitori nelle aule multimediali dell’istituto. Sono stati accolti dagli allievi delle classi prime della scuola secondaria di primo grado, insieme alle loro insegnanti di matematica, evidenziando il lavoro sinergico tra i due ordini di scuola. L’iniziativa è stata voluta dal dirigente scolastico, dottoressa Amelia Roberto, per festeggiare i due anni vita del PNSD (Piano Nazionale Scuola Digitale). I bambini sono stati accompagnati dalle insegnanti Angela Truglia (VA), Rita Giroldini (VB), Giuseppina Durante (VC), Lucrezia Pileggi (VD) le quali, dopo una breve introduzione della professoressa Carmela Iorio, animatore digitale della scuola, hanno illustrato ai genitori le attività di “coding” finalizzate a sviluppare il pensiero computazionale. I piccoli “insegnanti” hanno spiegato praticamente come svolgere uno dei giochi multimediali proposti nella cosiddetta “Ora del codice”, il “Labirinto classico “, coinvolgendo i genitori e terminando, con soddisfazione di grandi e piccoli, l’intero percorso fino alla certificazione. Mamme e papà hanno dimostrato grande entusiasmo per questa esperienza che li ha resi più consapevoli delle nuove metodologie impiegate dalla scuola.