Catanzaro – Confagricoltura, inaugurazione e titolazione della nuova sede

Il 13 febbraio alle 15.00 Confagricoltura Catanzaro inaugurerà la sua nuova sede di via L. Marsico 28 a Catanzaro. All’evento prenderà parte anche il Presidente nazionale di Confagricoltura Massimiliano Giansanti e la manifestazione sarà l’occasione per intitolare la Sala di Presidenza a Mary Cefaly,imprenditrice agricola del lametino: “Donna tenace e lungimirante, grande esempio di imprenditorialità agricola calabrese che ha saputo fare dell’azienda olivicola e agrumicola familiare, un modello di gestione e innovazione a livello regionale e non solo” – sono state le parole del Presidente di Confagricoltura Walter Placida, promotore dell’iniziativa.