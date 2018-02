Catanzaro – Assemblea del Pd sulle prossime elezioni

Condividi

Il Partito Democratico di Catanzaro ha indetto un’assemblea questo pomeriggio alle ore 17 presso un noto hotel di Catanzaro alla presenza del segretario regionale Ernesto Magorno, del segretario provinciale Gianluca Cuda e del presidente l’assemblea Michele Drosi, parteciperanno i segretari dei circoli territoriali del partito e si darà avvio alla campagna elettorale del Partito Democratico.

Saranno presenti inoltre, tutti i candidati indicati nelle liste proporzionali ed in quelle uninominali dell’Area Centrale della Calabria, al Senato della Repubblica e alla Camera dei Deputati.

Il Pd provinciale in questo modo vuole imprimere fin dall’inizio un’accelerazione alla importante campagna elettorale del 4 marzo, coinvolgendo a tutti i livelli, gli iscritti, i militanti, i simpatizzanti, i giovani democratici, i sindaci e le rappresentanze istituzionali comunali, provinciali e regionali del territorio. Per una Calabria più libera e più giusta affrancata per sempre dai poteri criminali.