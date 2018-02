Catanzaro – Alfabetizzazione finanziaria e tutela del risparmiatore

Condividi

Alfabetizzazione finanziaria e tutela del risparmiatore, sono questi i temi affrontati nel corso della presentazione del volume “Risparmio alla pari” tenutasi ieri, 22 febbraio, presso la Filiale di Catanzaro della Banca d’Italia.

Il libro, scritto dalla giornalista Stefania Tamburello e realizzato su iniziativa congiunta della Banca d’Italia e di RCS Mediagroup, prende le mosse dalla giurisprudenza dell’Arbitro Bancario e Finanziario per illustrare, con un linguaggio semplice e a partire dai casi esemplificativi, le situazioni che ogni risparmiatore ed utente bancario deve affrontare quotidianamente. Undici storie per undici capitoli: dai primi passi dell’apertura di un conto corrente e della scelta del contratto più adatto, all’utilizzo ragionato delle carte di credito e di debito, dei bonifici; dalle attenzioni necessarie per richiedere un fido o un prestito, al mutuo e alla cessione del quinto dello stipendio; dalle precauzioni per tutelarsi da furti e truffe, alla prudenza nell’investire; dalle ipotesi di trasferimento, alle modalità del reclamo e di ricorso all’Arbitro Bancario e Finanziario.

Alla presentazione sono intervenuti, insieme con l’autrice del libro, Paola Ansuini, Responsabile della Comunicazione della Banca d’Italia; Roberta Nanula, Titolare della Divisione Educazione Finanziaria della Banca d’Italia; Sergio Magarelli, Direttore della Filiale di Catanzaro e Giuseppe Soluri, Presidente dell’Ordine dei Giornalisti della Calabria.

L’evento ha visto la partecipazione delle maggiori Autorità ed Istituzioni locali, dei rappresentanti della Magistratura, delle Associazioni dei Consumatori e degli Ordini Professionali, degli operatori del mondo economico e bancario, dei rappresentanti del mondo della scuola e di tanti clienti delle banche.