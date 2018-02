Castrovillari (Cs), convocato il Consiglio Comunale

Condividi

Convocato il Consiglio comunale di Castrovillari. Il presidente della massima assemblea cittadina, Piero Vico, su determinazione della conferenza dei capigruppo, ha convocato, in sessione straordinaria presso la sala consiliare del palazzo di città, l’Assise municipale per lunedì 26 febbraio, in prima seduta, alle ore 12, e per martedì, 27 febbraio, in seconda, a partire dalle ore 17.

4 i punti all’ordine del giorno.

Oltre le interrogazioni ed interpellanze i consiglieri dovranno pronunciarsi sulle modifiche ed integrazioni allo Statuto della partecipata Pollino Gestione Impianti s.r.l., riguardo le modifiche al regolamento per la concessione di aree per la costruzione di edicole private nel Cimitero e su integrazioni e modifiche riguardante il regolamento del Consiglio comunale dei bambini e ragazzi approvato con delibera di Consiglio n.44 nel 2016.

Questi ultimi tre punti verranno illustrati ed introdotti rispettivamente dagli Assessori alle politiche finanziarie e bilancio nonché lavori pubblici e pianificazione territoriale, Maria Silella e Aldo Visciglia, e dalla consigliera Serena Carrozzino, presidente della Quarta Commissione Consiliare “Pubblica Istruzione, Cultura, Formazione Professionale, Sport, Turismo e Tempo Libero” .