Il cantore reggino Michelangelo Giordano torna a Sanremo

Ad un passo dall’udienza conclusiva sulle presunte irregolarità nelle selezioni del Festival di Sanremo 2015, il cantautore calabrese Michelangelo Giordano ritorna nella città dei fiori con uno showcase al Sottocoperta di Sanremo, durante la settimana del Festival.

Era stato proprio Michelangelo Giordano a denunciare le irregolarità all’interno del concorso pubblico “Area Sanremo”, per le quali si è aperto un processo tutt’ora in corso presso il tribunale di Imperia.

Durante lo showcase, Michelangelo Giordano presenterà alcuni brani del suo album musicale “Le strade popolari”; un album in cui si respirano bellissime terre di sole e di mare, mondi indimenticabili e mondi dimenticati dove prendono vita personaggi bizzarri e stravaganti con i loro vizi, pregi e virtù. Un progetto artistico perfettamente aderente allo stile, al pensiero e agl’ideali di questo cantautore impegnato nella tutela dei diritti umani e civili e per il quale ha ricevuto vari premi e riconoscimenti.

Con il supporto degli stessi produttori, Antonio Pirillo e Stefano Pulga, il cantautore calabrese è al lavoro per il suo secondo album che, sulla scia del primo, promette grandi emozioni.