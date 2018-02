Cantiere Calabria: incontro col Ministro della coesione

Condividi

Convention dedicata ad “imprese che crescono”, una giornata di lavoro, alla presenza dell’amministratore delegato di Invitalia Domenico Arcuri e del Ministro della coesione Claudio De Vincenti, per illustrare le iniziative messe in campo dalla Giunta regionale e dal Governo nazionale per la crescita del sistema produttivo calabrese.

In tale direzione i relatori (Paolo Praticò, Felice Iracà, Giacomo Giovinazzo e Tommaso Calabrò) si occuperanno del sistema industriale e dei programmi per l’innovazione e la ricerca; degli incentivi a sostegno delle imprese industriali e artigianali; dell’industria agroalimentare e del piano strategico per la Zes in Calabria.

L’incontro di martedì 6 Febbraio alle ore 9,30 a Lamezia Terme, sarà importante per svolgere una prima conclusione sull’ampia consultazione che l’assessore allo sviluppo economico prof. Francesco Russo sta svolgendo sull’iter attuativo della Zes a Gioia Tauro ed in Calabria e sul collegato piano di sviluppo strategico. Sarà lo stesso Russo ad introdurre i lavori e a relazionare sulle azioni della Giunta Regionale per lo sviluppo delle imprese calabresi. Le conclusioni del presidente Oliverio e del ministro De Vincenti.