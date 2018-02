“Chi cammina lascia l’impronta” Bcc Mediocrati organizza M’illumino di meno

Condividi

Come ogni anno, la BCC Mediocrati aderisce all’iniziativa “M’illumino di meno” promossa dalla trasmissione Caterpillar di RaiRadio2.

Partecipando per il nono anno consecutivo alla Giornata del risparmio energetico e degli stili di vita sostenibili dalle ore 19.00 di Venerdì 23 febbraio, la Banca spegnerà le luci del Centro Direzionale e delle filiali sul territorio. Lo stesso avverrà con i tutti i dispositivi elettrici non indispensabili, che rimarranno spenti fino al lunedì successivo.

La domenica 25, infine, lasceremo le nostre impronte sui sentieri innevati della Sila. Di concerto con la Polisportiva Lorica, infatti, BCC Mediocrati organizza una ciaspolata sulla neve per aggiungere i propri passi in un ideale percorso da qui alla luna.

Come sempre la Banca invita soci e clienti ad unirsi idealmente alla manifestazione di Radio2, spegnendo luci e dispositivi elettrici non indispensabili. Blocca l’agenda (e spegni la luce)!