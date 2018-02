Callipo organizza incontro in azienda

CALLIPO CONSERVE ALIMENTARI

È lieta di invitarti all’incontro

“I dipendenti al centro: la visione dell’impresa moderna che guarda al futuro”

Venerdi 23 febbraio ore 14.00

presso stabilimento Giacinto Callipo Conserve Alimentari S.p.A.

Valorizzazione del capitale umano, condivisione, partecipazione: sono questi i pilastri che guidano la visione d’impresa della famiglia Callipo dove i dipendenti sono al “centro” dell’azienda e contribuiscono alla crescita e allo sviluppo. L’incontro sarà l’occasione per comunicare le politiche di welfare messe in atto dall’azienda per premiare i dipendenti, investire sul loro benessere e su rapporti di collaborazione longevi.

All’evento sarà presente anche il Segretario Generale della FAI CISL Luigi Sbarra nonché le delegazioni regionale e territoriale dello stesso sindacato e saranno tracciate le linee guida per un nuovo protocollo d’intesa con l’azienda per l’anno in corso.