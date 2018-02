Calabria – Sistema depurazione, domani i dettagli delle delibere

Condividi

La Giunta Regionale, riunita nel pomeriggio sotto la presidenza del Presidente Oliverio, ha preso atto delle dimissioni del dottor Paolo Praticò, al quale ha rivolto un sentito ringraziamento per il lavoro svolto, ed ha proceduto a deliberare una modifica dell’organizzazione del Dipartimento Programmazione nazionale e comunitaria, istituendo una Unità Organizzativa Autonoma con competenza sulla programmazione nazionale ( FSC, PAC, PON, ZES).

Tale modifica organizzativa è motivata dall’esigenza di dare ulteriore impulso all’attuazione della Programmazione nazionale e comunitaria e di raggiungere i livelli di spesa previsti per l’anno 2018.

La Giunta ha altresì deciso di affidare la reggenza del Dipartimento e l’incarico di Autorità di Gestione alla dottoressa Paola Rizzo e la responsabilità dell’UOA competente sulla Programmazione nazionale al dottor Tommaso Calabrò, nell’ottica della valorizzazione delle professionalità all’interno della Regione.

Nella stessa seduta, che ha contato l’assistenza del Segretario Generale Ennio Apicella, è stata approvata una serie di importanti provvedimenti.

Su proposta congiunta del Presidente Oliverio e dell’Assessore alle Infrastrutture Musmanno sono state approvate due deliberazioni per il sistema della depurazione. La prima prevede un programma di 138 interventi per un costo complessivo di 194.533.856,20 euro. Gli interventi previsti risolvono le problematiche relative agli agglomerati/comuni in procedura o potenziale procedura di infrazione.

Con il secondo provvedimento si prende atto delle ulteriori criticità riguardanti il comparto fognario e depurativo e del relativo programma di interventi che ricomprende 128 agglomerati/comuni per un consto complessivo di 64.810.447,14 euro. La deliberazione demanda a successivo atto l’individuazione delle quote restanti per assicurare la complessiva copertura finanziaria.

Su queste importanti deliberazioni assunte ulteriori dettagli saranno forniti nel corso di una Conferenza Stampa del Presidente Oliverio e dell’Assessore Musmanno fissata per le ore 12,00 di domani, Venerdì 9 febbraio, nella Sala Oro della Cittadella Regionale.

Ancora nel corso della riunione odierna di Giunta, su proposta dell’assessore all’Ambiente Antonella Rizzo è stato approvato il regolamento di organizzazione dell’Agenzia Regionale per la Protezione dell’Ambiente ( Arpacal).

Approvate infine la modifica della deliberazione n. 324 del 25.07.2017 recante individuazione posizioni organizzative – Por Calabria Fesr 2014-2020, alcune variazioni di bilancio e l’autorizzazione alla stipula di un contratto aggiuntivo ad un contratto di prestito con la cassa Depositi e Prestiti.