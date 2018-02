Calabria – Nicodemo Nazzareno Oliverio: “Impegno a favore della pesca”

Condividi

“Altro tassello del nostro impegno a favore della pesca – lo afferma il Capogruppo del Pd in Commissione agricoltura

della Camera dei deputati Nicodemo Nazzareno Oliverio – Con la firma ieri del decreto Poletti, è effettivo il riconoscimento dei pescatori nella categoria dei lavoratori che non subiranno l’aumento dell’età di pensione.

Si tratta di 15 professioni gravose che da oggi sono esenti dall’adeguamento all’età pensionabile alla speranza di vita: fra queste, oggi, anche quella del pescatore.

Oltre a questo ricordiamo l’altro grande risultato dell’accesso dei lavoratori marittimi all’ape sociale a partire dal 2018. Il sistema pensionistico non va scardinato. Vanno protette le fasce più esposte della società.

Sì alla concretezza, no alle illusioni. Sosteniamo la competenza e la preparazione.

No all’improvvisazione. Il paese ha bisogno di serietà ed il PD in questi anni lo ha seriamente dimostrato”.