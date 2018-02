Calabria – Elezioni, gli appuntamenti di Sonia Ferrari in Calabria

Condividi

Gli appuntamenti della Candidata al Senato Sonia Ferrari: MERCOLEDÌ 7 SAN VINCENZO LA COSTA – ORE 17

Sonia FERRARI parteciperà al convegno RIUNIRE LA SINISTRA PER DARE UN SENSO COLLETTIVO ALLA COSA PUBBLICA nella frazione di SAN SISTO dei Valdesi, Circolo PD via Rue Morts. Saranno presenti anche Luigi GUGLIELMELLI, Francesco LO GIUDICE, Michele RIZZUTI e Mario VALENTE. Modererà gli interventi Vincenzo FALLICO.

ALTOMONTE – ORE 19

La Candidata al Senato della Repubblica prenderà parte all’incontro GLI ALTRI PROMETTONO IL PAESE DEI BALOCCHI. NOI ABBIAMO UN PROGRAMMA nell’Hotel BARBIERI. Interverranno anche Luigi GUGLIELMELLI, Enza BRUNO BOSSIO, Maria Pia FUNARO, Mario VALENTE, Luigi INCARNATO e tanti segretari, sindaci e dirigenti PD del comprensorio.

GIOVEDÌ 8 – SPEZZANO DELLA SILA – ORE 18

La FERRARI sarà presente alla tavola rotonda VOTA LA CALABRIA, SCEGLI IL PD nella Sala Convegni di via Roma. Ci saranno Rodolfo MONACO, Giuseppe FULCI, Salvatore MONACO, Luigi GUGLIELMELLI, Giuseppe GIUDICEANDREA, oltre alla FERRARI interverranno Maria Pia FUNARO, Mario VALENTE, Giacomo MANCINI, Enza Bruno BOSSIO ed Ernesto MAGORNO, concluderà il Governatore Mario OLIVEIRO.

DOMENICA 11 – CASALI DEL MANCO – ORE 17.30

Sonia FERRARI parteciperà alla presentazione dei Candidati per la Camera e il Senato nell’ex comunità montana silana MACCHIA-SPEZZANO PICCOLO. Dopo i saluti di Wladimiro PARISE, Giuseppe GIUDICEANDREA e Luigi GUGLIELMELLI interverranno anche Maria Pia FUNARO, Mario VALENTE, Giacomo MANCINI, Enza BRUNO BOSSIO ed Ernesto MAGORNO.

DOMENICA 18 – LUNGRO – ORE 17.30

La FERRARI sarà presente al convegno IL PD È CREDIBILITÀ, GLI ALTRI PROMETTONO IL PAESE DEI BALOCCHI nella Sala Consiliare – ex Dopolavoro. Coordinati da Ferdinando MARTINO interverranno anche Luigi GUGLIELMELLI, Enza BRUNO BOSSIO, Maria Pia FUNARO, Mario VALENTE, Luigi INCERNATO e Giuseppino SANTOIANNI.