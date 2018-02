Botricello, Altilia: combattiamo la disaffezione

Condividi

“Combattiamo insieme la disaffezione alla politica. La Calabria ha bisogno di fare fronte comune per far emergere l’immagine positiva di una terra ricca di cittadini onesti e amministratori capaci che lottano ogni giorno per costruire un futuro migliore. Sono convinta che il centrodestra unito al Governo potrà risollevare le sorti della Calabria, a partire dai collegamenti interni e con il resto del Paese che sono sempre più insufficienti. Bisogna abbandonare una volta per tutte la logica dell’assistenzialismo affinché ognuno per la propria parte, al mio fianco, possa dare il suo contributo in questa sfida da cui dipende il rilancio dell’economia e del lavoro”.

È quanto ha dichiarato Emanuela ALTILIA, Candidata al Senato nel Collegio Uninominale CORIGLIANO-CROTONE da Forza Italia, intervenendo a BOTRICELLO, domenica 11 febbraio, dopo esser stata nella stessa giornata a CARIATI e sabato ad ACRI e ROSSANO.

Per la ALTILIA è stata una grande emozione parlare alla gente della sua città d’origine che per la prima volta esprime un candidato al Parlamento. A BOTRICELLO la Candidata è legata anche per avervi svolto il ruolo di assessore al welfare e alla pubblica istruzione.

“Dalla mia BOTRICELLO – ha detto – è partito un viaggio emozionante e avvincente che sto affrontando intensamente ponendo al centro l’ascolto e il confronto diretto con ogni comunità. È un’opportunità che mi rende orgogliosa. Voglio mettere a servizio dei calabresi la competenza, l’esperienza e la coerenza politica, ingredienti fondamentali per far arrivare all’attenzione nazionale i problemi della nostra regione”.

PER DARE VOCE ALLA CITTÀ UNICA. È, questo, il tema dell’incontro che si terrà il prossimo GIOVEDÌ 15 FEBBRAIO, alle ORE 18 all’Hotel ROSCIANUM, sulla SS 106, a ROSSANO, dove, coordinati dal Presidente FI rossanese Natalino CHIARELLO, dopo i saluti di Guglielmo CONVERSO e di Gioacchino CAMPOLO, coordinatori di FORZA ITALIA, rispettivamente di ROSSANO e CORIGLIANO, la ALTILIA interverrà insieme ai candidati Ernesto RAPANI (Camera – collegio uninominale), Giuseppe MANGIALAVORI ( Senato – collegio plurinominale) e Roberto OCCHIUTO (Camera – collegio plurinominale).