BIT Milano, Jonica Holidays: la Riviera dei Gelsomini interessa al mondo intero

Per il secondo anno consecutivo la Jonica Holidays, Consorzio degli Albergatori e degli Operatori Turistici della Riviera dei Gelsomini, ha presentato il proprio territorio presso la più prestigiosa fiera internazionale dedicata al turismo. Dopo la conferenza stampa presso lo stand Calabria, tenuta dal presidente della Giunta regionale, Mario Oliverio, e dal sottosegretario al turismo, Dorina Bianchi, durante la quale sono stati elencati i progressi raggiunti nell’ultimo anno dal comparto turistico calabrese, la Jonica Holiday ha incontrato numerosi tour operator, nazionali ed internazionali, i quali hanno dimostrato notevole interesse verso le bellezze naturali e le peculiarità enogastronomiche del nostro territorio.

Maurizio Baggetta e Maurizio Reale, rispettivamente presidente e vice-presidente della Jonica Holidays, con il supporto del responsabile marketing Antonio Silipo, e gli operatori della Riviera dei Gelsomini (10 strutture ricettive e 2 tour operator) hanno seguito circa 170 appuntamenti tra operatori nazionali ed esteri provenienti da nazioni quali Russia, America Latina, USA, Canada, Australia, Lettonia, Germania, Svizzera Austria e Belgio.

“Il sistema del business match -dicono Baggetta e Reale- favorisce l’individuazione dei tour operator realmente interessati e motivati ad assumere la Riviera dei Gelsomini come nuova destinazione, soprattutto nell’offerta a trecentosessanta gradi. Diversi interlocutori hanno effettuato, infatti, delle richieste mirate per offerte integrate tra mare, montagna, cultura, arte, storia, folklore, enogastronomia e turismo da diporto. Come operatori della Jonica Holidays -continuano- non possiamo che ritenerci pienamente soddisfatti del lavoro svolto e dei risultati ottenuti, la partecipazione alle fiere internazionali del turismo è sempre occasione per dare visibilità alla Locride ed alle sue meravigliose bellezze, per proporre i nostri servizi e per acquisire nuovi contatti.”

Le agende di appuntamento degli operatori della Riviera dei Gelsomini in questa edizione hanno registrato un netto aumento di richieste, a riprova che la scelta di presentarsi uniti e con un prodotto che abbraccia l’intero territorio è la strada più giusta.

“Molto utile per noi -aggiungono i vertici del consorzio- sarà anche la nuova ed importante legge sulla destagionalizzazione, fortemente voluta dal presidente Oliverio, e per la quale presenteremo a breve un evento conoscitivo dedicato agli addetti ai lavori.

La strada da percorrere è ancora lunga, ma come operatori del settore siamo consapevoli che camminando insieme il nostro territorio potrà collocarsi come alta destinazione turistica ed essere reso visibile a tutto il mondo, anche con l’ausilio di nuove metodologie di vendita. Non senza, però, la necessaria collaborazione con gli amministratori locali -continuano- a cui chiediamo uno sforzo in più nel tentativo di migliorare il nostro territorio e renderlo sempre più apprezzabile dal punto di vista dei servizi e del decoro urbano.

Inoltre -concludono- a breve metteremo online una nuova piattaforma di vendita dei nostri pacchetti turistici destagionalizzanti, certi che internet, se usato con professionalità, sarà il nostro principale alleato.”