Avviata la campagna soci 2018 dell’associazione La Rete di Squillace lido

sabato e domenica scorso i soci con il loro gazebo erano presenti in piazza San Nicola a disposizione di coloro che volessero aderire al sodalizio scegliendo tra le tre opzioni utili: divenire socio ordinario, socio sostenitore o socio collaboratore.

Nella circostanza l’associazione ha lanciato la raccolta firme a sostegno di tre petizioni da sottoporre all’amministrazione comunale: una atta a chiedere la riaperture delle fontane pubbliche, la seconda per il rapido completamento ed apertura del campo sportivo e il ripristino dell’impiantistica sportiva presente vicino la piscina provinciale, e la terza per la messa in funzione dell’asilo nido o in alternativa il cambio di destinazione d’uso dell’immobile, completato da qualche anno, in modo da renderlo fruibile dalla collettività.