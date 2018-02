Assemblea lavoratori Lsu/Lpu, Cgil Vibo: pronti ad alzare i toni della protesta

Condividi

Per i lavoratori Lsu ed Lpu, da mesi rimasti senza rinnovo contrattuale, è arrivato il momento di dire basta! Ancora una volta, a pagarne il maggiore prezzo è il nostro territorio: su 4600 precari di lungo corso in tutta la regione Calabria, solo un centinaio sono stati esclusi dalla possibilità lavorativa, e di questi in gran parte proprio nei comuni del vibonese. E’ finito il tempo delle attese, delle promesse, dei rinvii incerti ed di ogni altra mediazione o negoziato. La loro vertenza ha bisogno di trovare una soluzione immediata, senza ulteriori indugi. Provati, dunque, tutti i tentativi possibili, come sindacato siamo pronti ora ad alzare i toni della protesta. Per tale ragione, domani, giovedì 22 marzo, alle ore 10, nella Sala Consiliare del Comune di Arena, incontreremo tutti i lavoratori con il precipuo intendimento di concordare e promuovere un percorso di mobilitazione permanente, con l’unico obiettivo di porre fine a tale vergognosa ed ingiustificata condizione. Dopo aver espletato tutti i passaggi formali – istituzionali e politici – ancora una volta questa sembra essere l’unica vera strada percorribile.