Anton Giulio Grande celebra i propri 20 anni di carriera a Roma

La scorsa settimana lo stilista lametino di fama internazionale Anton Giulio Grande ha festeggiato nei saloni dell’hotel Eden di Roma i suoi 20 anni di carriera all’interno del calendario ufficiale dell’alta moda a Roma, dove esattamente 20 anni fa Grande faceva l’esordio.

Tantissime le celebrity amiche e testimonial sono accorse ad omaggiare e abbracciare e festeggiare il loro amato amico e stilista, innamorate del suo stile: Anna Falchi, Manuela Arcuri, Valeria Marini, Alba Parietti, Carmen Russo, Barbara Bouchet, Milena Miconi, Nathaly Caldonazzo, Demetra Hampton, le sue ex modelle modelle Arianna Mihajlovic moglie dell ex calciatore Sinisa e Fabiola Sciabarrasi moglie del compianto Pino Daniele e gli attori Lorenzo Flayerty, Fabio Fulco.

A corredo una performance con 20 super modelle che indossano i suoi abiti ormai cult di desiderio e seduzione con boa di piume, enormi ventagli, copricapi su ondeggianti gonne di plisse colorate e frange sapientemente annodate e infilate a mano in uno scintillio di cristallo, eccentricità e alto tasso di seduzione.