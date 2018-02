Albidona (Cs) – Efficienza amministrativa, impegno esecutivo di Palma

Condividi

Il funzionamento della macchina comunale, quando non sia possibile dotare l’ente di maggiori risorse umane ed unità operative, passa necessariamente dalla valorizzazione delle competenze e dalla riorganizzazione degli uffici. L’obiettivo resta quello di garantire sempre e comunque i servizi fondamentali alla comunità.

È quanto precisa l’assessore al lavoro e politiche sociali Caterina MUNNO ribadendo l’impegno dell’Esecutivo gudiato da Filomena DI PALMA finalizzato, pur nel quadro dei vincoli normativi e finanziari, a continuare a qualificare l’offerta di servizi, risposte e soluzioni alla cittadinanza.

La carenza di organico che negli anni ha purtroppo ridotto le professionalità disponibili in Comune – sottolinea la MUNNO – obbliga a rivedere ruoli e mansioni dei dipendenti a seconda del livello di partenza ma anche delle competenze acquisite. È, questo, il metodo che intendiamo preferire anche per non incorrere in disparità ed evitare il sovraccarico di lavoro di alcuni rispetto ad altri. Dove non sarà possibile rimpiazzare i posti vacanti determinatisi a seguito di pensionamento, gli incarichi saranno affidati all’esterno.