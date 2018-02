Acquappesa Marina (Cs) – Lavori di manutenzione nell’ufficio postale di via Colombo

Condividi

Poste Italiane comunica che da martedì 20 fino a lunedì 26 febbraio l’ufficio postale di Acquappesa Marina, in via C. Colombo 52, sarà interessato da lavori di manutenzione straordinaria, finalizzati al miglioramento degli standard di accoglienza e sicurezza degli ambienti destinati ai clienti e al personale.

Durante il periodo dei lavori i cittadini potranno rivolgersi per tutte le operazioni al vicino ufficio postale di Marina di Guardia Piemontese, aperto dal lunedì al venerdì dalle 8.20 alle 13.45 e il sabato fino alle 12.45, in cui sarà attivato un nuovo sportello dedicato e dove sarà anche possibile ritirare la corrispondenza non consegnata per assenza del destinatario.

Poste Italiane ricorda che nell’ufficio postale di Marina di Guardia Piemontese è disponibile, 24 ore su 24, uno sportello automatico ATM Postamat per effettuare operazioni di prelievo di contanti, eseguire interrogazioni su saldo e lista movimenti, pagare le principali utenze e bollettini di conto corrente e ricaricare tutti i telefoni.