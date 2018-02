A3, amministrazione di Scido chiede previsione bretella di accesso centro abitato

Condividi

In passato sono intercorsi alcuni incontri tra i rappresentanti del Comune di Scido e l’Amministrazione Provinciale di Reggio Calabria al fine di realizzare una bretella di accesso, da localizzare nel centro abitato di Scido, lungo il costruendo tratto Delianuova-Gioia Tauro.

L’Amministrazione comunale con delibera G.C. n. 56/2012 aveva sollecitato il Signor Presidente della Giunta e del Consiglio Provinciale di Reggio Calabria affinché supportassero, nell’ambito della realizzazione del tratto di strada Delianuova-Gioia Tauro, tale intervento volto a dare vita alla variante al progetto per la previsione di una bretella di accesso da localizzare nel centro abitato di Scido, nel tratto ingresso sud del centro abitato incrocio via Stretto Di Pinna – SP2.

Nonostante gli impegni assunti, a distanza di diversi anni, non si è avuto alcun riscontro.

È evidente la particolare importanza della anzidetta opera non solo per il territorio locale ma anche per tutta l’area, atteso che la realizzazione creerebbe una indubbia ricaduta positiva sullo sviluppo, valorizzando le potenzialità del turismo montano ed integrando il territorio locale nel più ampio assetto intercomunale.

Al contempo, la mancata realizzazione del suddetto intervento determinerebbe significativi disagi per il territorio comunale, che sta attraversando una fase di progressivo spopolamento e depauperamento con conseguente accentuazione di tale processo.

L’Amministrazione comunale di Scido, con delibera G.C. n. 15 del 06-02-2018, ha sollecitato della questione il Sindaco della Città Metropolitana di Reggio Calabria.

In particolare, con nota protocollo n. 659 del 15 febbraio 2018 , si è sollecitato il Sindaco della Città Metropolitana di Reggio Calabria affinché dia sostegno, nell’ambito del progetto del tratto di strada Delianuova-Gioia Tauro, all’intervento volto a dare vita alla variante al progetto per la previsione di una bretella di accesso da localizzare nel centro abitato di Scido, nel tratto ingresso sud del centro abitato incrocio via Stretto Di Pinna – SP2, ovvero in alternativa ove ciò non fosse possibile, l’inserimento del suddetto intervento nel piano delle opere pubbliche 2018/2020.