Il 4 marzo appuntamento al Castello di Santa Severina

Domenica 04 di Marzo ore 20.00 appuntamento al Castello di Santa Severina, dove verrà allestito all’interno delle sale nobiliari un vero ed originale progetto di Floral Design, un allestimento floreale realizzato dalle corsiste partecipanti al “Flower Tour” organizzato da Giusy Guzzo e presieduto dal maestro Giovanni Raspante, artista di fama nazionale. La serata di Gala avrà come obbiettivo quello di mettere in risalto l’antico borgo medievale di Santa Severina, puntando a valorizzare il suo magnifico Castello. Alla serata saranno presenti tutti gli sponsor partecipanti al progetto ed avrà come ospite d’eccellenza la Wedding Planner Roberta Torresan.