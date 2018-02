Il 2 Marzo presso l’Aula Magna di Architettura di Reggio Calabria evento GEECCO

Condividi

Venerdì 2 Marzo 2018 presso l’Aula Magna di Architettura dell’Università degli Studi “Mediterranea” di Reggio Calabria, alle ore 9:30 si terrà l’evento “Prospettive di genere nelle università scientifiche” per la presentazione del progetto “Gender Equality in Engineering through Communication and Committment”, finanziato dall’Unione Europea nell’ambito del programma “Horizon 2020 research and innovation programme”.