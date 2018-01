Villa San Giovanni – Il prossimo spettacolo a Teatro Primo

Stagione Teatrale 2017/18 : Domenica 18 Gennaio ore 18:15 e ore 21:00

“UN COTTAGE TUTTO PER SÉ”



Regia di Sonia Barbadoro

Di e con Natalia Magni
Regia di Sonia Barbadoro
Produzione Magnitudo Nove 

Una madre ossessiva, un'amica preoccupata, un sogno da realizzare.

Sono gli elementi che trainano la vita di Orsetta, una quasi quarantenne in cerca di stabilità attraverso incontri mancati, regali inaspettati e nuove partenze.

Una commedia leggera di piccoli inciampi e grandi passaggi, alla ricerca del solo luogo dove sentirsi veramente a casa.

Link al Trailer : https://vimeo.com/183187551

​Natalìa Magni

Diplomata alla Scuola di recitazione del Teatro Stabile di Genova nel 1993, Natalia alterna ruoli brillanti a ruoli drammatici e passa dai testi classici ai lavori di autori contemporanei.Ha recitato nei maggiori teatri italiani con registi del calibro di G. Albertazzi, A. Arias, A. Calenda, K. Mitchell, B. Nativi e M. Sciaccaluga. Tra i lavori più recenti: Antigone di Sofocle, regia di C. Pezzoli, al teatro greco di Siracusa; Dirty Dancing: the classic story on stage; Roma ore 11 (premio Olimpici del teatro come miglior spettacolo d’innovazione); La commedia di Candido di S. Massini, con O. Piccolo, regia di S. Fantoni. Negli Stati Uniti, dove vive per molti anni, riceve ottime recensioni nel ruolo di Madame ne Le Serve di Genet, regia di M. Vargo, e la candidatura a migliore attrice al MethodFest di Los Angeles con il corto Tremors di E. Longo. Nel team di E!Enertainment Television Italia lavora al programma Live from the Red Carpet e presenta eventi in italiano e in inglese.Lavora anche in televisione: Il Cacciatore, Storia di Laura, Carabinieri 7, Colpi di sole, Beautiful; e in cinema: L’ordine selle cose, Giulia non esce la sera, The International, Heaven,. Di recente è stata coprotagonista del film israeliano: My little family, regia di Dina Persltein e nel ruolo dell’editrice Lena Franchi ha partecipato a Un Posto Al Sole su RAI 3Ha scritto i testi e collaborato alla drammaturgia degli ultimi spettacoli dell’Ass. Teatro Dieghesis: Il gioco degli Dèi, dall’Eneide di Virgilio, Odissea –Il racconto, Il racconto di Romolo, Orlando Furioso (e le onorate man degli scrittori), La Grande Guerra: le trincee della letteratura; per l’evento “Il treno del turismo” in collaborazione con l’ORP e la Provincia di Roma: Dalla parte di Vibia Sabina, Il gran tour in Italia, Festa a palazzo con Ospite e Il panettiere di Angelica.

