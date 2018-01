Vibo Valentia – Presentazione del libro di Rocco Mangiardi

Condividi

Libera Vibo Valentia e il Sistema Bibliotecario Vibonese presentano giovedì 4 Gennaio alle ore 18 presso Palazzo Santa Chiara di Vibo Valentia, il libro “Poesie d’amore, di fede e di ciarpame” scritto da Rocco Mangiardi, imprenditore lametino sotto scorta dopo aver denunciato i suoi estorsori.

Rocco Mangiardi avvia, nel 1988, un punto vendita di autoforniture a Lamezia Terme città in cui si stabilisce e abita ancora oggi. Di fronte ai tentativi di estorsione lui non esita nemmeno un secondo e decide di denunciare, puntando il dito con fermezza verso una delle cosche più forti del territorio lametino, quella dei Giampà. Dal 2009 vive sotto scorta e continua imperterrito ad unire al lavoro di imprenditore, l’impegno di diffondere la cultura della legalità e della cittadinanza attiva.

Molti si aspettavano da lui, un libro che mettesse nero su bianco tutta la sua vicenda personale, dall’incontro con le cosche alla rivendicazione della sua libertà, ma lui ha preferito lasciar parlare i sentimenti e le emozioni attraverso un libro di poesie. <<Il ciarpame l’ho incontrato>> dice, <<e l’ho sconfitto in un aula di tribunale con l’arma dell’amore e della fede. Da quel momento, la mia vita e quella della mia famiglia è rinata>>.

Così nasce questo libro che come scrive nella prefazione Agnese Moro, figlia dello statista Aldo Moro, disegna “un mondo pieno di impegno non retorico, voglia di cose diverse, nella semplicità di vite che chiedono solo di essere buone, non per grandi motivi etici, ma semplicemente perché sono fatte così”.

Questo è il mondo dove Mangiardi patteggia per costruire e alimentare un’etica della libertà e del bene comune grazie alle parole che sono diventate gesti indispensabili per rendere un po’ più libera tutta un’intera comunità.

Nel corso dell’iniziativa dialogherà con l’autore del libro, il professore Salvatore Rizzo, docente di storia e filosofia al Liceo Classico Galluppi di Tropea.

In conclusione, verranno lette alcune delle poesie tratte dal libro a cura dei ragazzi del coordinamento provinciale di Libera Vibo.