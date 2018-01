A Tropea la Summer school di editoria libraria e giornalistica

Condividi

Una scuola estiva volta all’acquisizione di nozioni teoriche e pratiche per chi vuole lavorare nel campo editoriale, sia librario sia giornalistico.

Una full immersion in due moduli, ciascuno della durata di 18 ore, che si svolgerà da lunedì 28 maggio a sabato 9 giugno in una suggestiva location di Tropea.

La scuola – organizzata in partenariato con l’agenzia letteraria Bottega editoriale (la quale ha già all’attivo numerosi altri corsi di formazione), la casa editrice Meligrana ed il centro di lingua e cultura italiana “Studio italiano Tropea” – è alla sua prima edizione, ma è già in cantiere la seconda che prenderà il via a settembre.

L’iniziativa didattica tropeana di Bottega editoriale si affianca all’ormai consolidata “Scuola di Redattore di casa editrice” la cui XIII edizione si svolgerà dal prossimo marzo fino a maggio a Rende e Roma (e ovunque tramite collegamento Skype).

Logistica della Scuola

Gli appuntamenti formativi si terranno dal lunedì al venerdì dalle 18,30 alle 20,30 nelle aule del centro di lingua e cultura, nel cuore di Tropea, a pochi passi dalle suggestive spiagge bianche. Per ogni lezione vi saranno docenti specializzati della materia che affronteranno gli argomenti offrendo ai corsisti il necessario supporto alla didattica (dispense, libri, ecc.).

Durante lo stesso percorso sarà possibile partecipare, dove richiesto dai corsisti stessi, ad una serie di attività extrascolastiche: visite guidate alle case editrici, librerie e altri agenti del mondo editoriale, o ancora escursioni nelle vicine zone vacanziere. Sarà inoltre possibile usufruire di pacchetti vacanza appositamente predisposti.

Accesso alla Scuola

La candidatura potrà essere presentata entro il 14 maggio 2018. Dovrà essere inviata un’email all’indirizzo info@bottegaeditoriale.it nella quale ogni aspirante corsista dovrà indicare i propri riferimenti personali (nome, cognome, indirizzo email, telefono) e una breve descrizione delle proprie esperienze formative, seguite dalle motivazioni di partecipazione.

La Scuola, a numero chiuso, accoglierà un massimo di 25 partecipanti per ciascun corso. Verranno dunque ammessi i primi candidati che entro il 14 maggio avranno perfezionato la loro iscrizione.

Ogni candidato potrà scegliere se iscriversi ad un modulo o ad entrambi. Il costo del singolo modulo è di 690 euro + Iva. Per chi vorrà seguire entrambi verrà applicata una percentuale di sconto, per cui la somma da corrispondere sarà di 990 euro + Iva.

I docenti della Scuola

I docenti che terranno le varie lezioni saranno direttori di collane librarie, direttori e responsabili di redazione di testate giornalistico-culturali, docenti universitari, editori, redattori di opere librarie, riviste e saggi. Inoltre, saranno presenti tutors che seguiranno direttamente i corsisti nelle esercitazioni e, più in generale, nei diversi settori didattico-organizzativi previsti dalla programmazione.

A ciascun corsista sarà consegnato in dotazione, all’inizio della Scuola, un “corredo” consistente in libri specialistici sulle attività redazionali editoriali e/o giornalistiche e altro materiale didattico e di cancelleria necessario per sostenere il corso. Inoltre, ad ogni lezione, verranno fornite le dispense e/o il diverso materiale che occorrerà per seguire adeguatamente la lezione successiva.

Crediti universitari

L’intera Scuola potrà essere riconosciuta in termini di crediti universitari (Cfu). Ogni ateneo stabilirà, in base ai propri criteri, in che numero assegnarli.

Dopo la Scuola: stages

Al termine della Scuola i corsisti otterranno un attestato di partecipazione e saranno privilegiati nella possibilità di accedere ad uno stage da svolgere all’interno della casa editrice Meligrana o dell’agenzia letteraria Bottega editoriale.

Per ulteriori informazioni e chiarimenti: info@bottegaeditoriale.it .