Trasversale delle Serre, il Comitato incontra Giuseppe Mangialavori

Condividi

Prima tappa del “tour elettorale” lanciato dal Comitato “Trasversale delle Serre – 50 anni di sviluppo negato”. Il presidente del sodalizio, Francesco Pungitore, ha incontrato Giuseppe Mangialavori, ex consigliere regionale, candidato in pectore del centrodestra alla Camera dei deputati nel collegio che abbraccia tutta la provincia di Vibo Valentia, le Serre e il Soveratese. Presenti anche l’ex senatore Franco Bevilacqua, attuale componente della direzione nazionale del Movimento nazionale per la Sovranità, e il commissario provinciale di Catanzaro dello stesso partito, Giovanni Mirarchi. “Il Comitato – spiega una nota – ha posto con forza all’on. Mangialavori le ragioni della propria battaglia per il riscatto del territorio, soprattutto con riferimento alla drammatica condizione di isolamento delle aree interne delle Preserre e delle Serre”. Tre, in particolare, le priorità espresse da Pungitore: 1) commissariamento immediato del compartimento Anas della Calabria, in quanto “responsabile” non solo dell’incompiuta superstrada Jonio-Tirreno “ma, anche e soprattutto, dei pesanti e cronici ritardi infrastrutturali dell’intera regione”; 2) accelerazione dei lavori di completamento della Trasversale, “da realizzare secondo un cronoprogramma adeguato ai bisogni ed alle emergenze del territorio”; 3) elaborazione di un Programma d’Area, concreto e di lungo termine, “per dare un sostegno reale e non assistenzialistico all’occupazione e alle imprese produttive operanti nell’area di riferimento”. Istanze che Mangialavori ha pienamente condiviso, soprattutto lì dove è stato chiesto da Pungitore un impegno fattivo per “cambiare la vecchia, fallimentare politica del bisogno che ha desertificato la Calabria, basata sul clientelismo, il voto di scambio, il lavoro precario”. Da qui alle elezioni del 4 marzo, il Comitato “Trasversale delle Serre” incontrerà tutti i candidati, di tutti gli schieramenti, proponendo un confronto conclusivo a più voci sui temi sopra accennati. Giuseppe Mangialavori ha già dato la propria disponibilità a partecipare.