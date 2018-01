Nuovo Teatro Paradiso al Comunale “U masculuna ‘i papà”

Condividi

Nuovo appuntamento per la rassegna Nuovo Teatro Paradiso. Martedì 16 dicembre, in scena sul palco del Comunale ci sarà la compagnia “La Torre” di Torre Melissa con la commedia “U masculuna ‘i papà” che in chiave ironica, ma anche riflessiva, affronterà il tema della lotta al pregiudizio.

L’appuntamento è per le ore 20.30 e il pubblico sarà chiamato ad esprimere il suo gradimento per decidere quale sarà la migliore compagnia.